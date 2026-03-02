أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية ضد حزب الله في لبنان، وذلك بعد سلسلة إنذارات دعا فيها إلى إخلاء مباني يستخدمها الحزب في عدد من القرى والبلدات اللبنانية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجيش سيهاجم قريبًا بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان.

ودعا السكان المقيمين في المباني التي سيتم تحديدها باللون الأحمر في الخرائط المنشورة «بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر».

من جانبها، قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة، باعتبارها خارجة عن القانون، وذلك تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة.

وقالت في بيان، إن «القرار يأتي بعد رفض لبنان وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس، بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية».

وأكدت أن «الدولة اللبنانية تُعلن رفضها المُطلق - بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل - لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها».

وشددت على أن «الأمر يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيه».

وطلبت من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة «اتخاذ الإجراءات الفورية»، تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء.

كما طلبت من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك باستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة.