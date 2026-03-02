الأردن: مخزون المواد الغذائية الأساسية والتموينية يكفي لأشهر

أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن ونقيب تجار المواد الغذائية العين خليل الحاج توفيق أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية يكفي لأشهر عديدة.
وأوضح الحاج توفيق - في بيان اليوم الاثنين - أن القطاع التجاري والخدمي جاهز للتعامل مع أي تطورات إقليمية قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المستوردين والتجار يمتلكون بدائل متعددة للاستيراد.
وأضاف: "الغرف التجارية تعمل بالتنسيق مع نقابات وجمعيات أصحاب العمل كفريق واحد لمتابعة الأحداث الإقليمية والتعامل معها، مستفيدين من خبرات القطاع الخاص وبالشراكة مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية".
ولفت إلى تشكيل لجان متخصصة في قطاعات حيوية، مثل الشحن والملاحة والتخليص والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، لمتابعة آخر المستجدات وتشخيص الواقع واتخاذ الحلول المناسبة، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية حول مدة النزاع في المنطقة.
وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص بمختلف مكوناته سيواصل أداء واجباته لخدمة الوطن والمواطن بالتنسيق مع الجهات الرسمية، مهما كانت الظروف.