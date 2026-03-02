فلسطين تمدد تعليق الدوام بالمدارس والجامعات حتى نهاية الأسبوع

أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، الاثنين، استمرار تعليق الدوام الوجاهي في جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مدارس "الأونروا" ورياض الأطفال، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في بيان للوزارة في ظل تواصل تصعيد عسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقالت إن تعليق الدوام الوجاهي (الذي أعلنته يومي الأحد والاثنين) سيستمر في جميع المدارس والجامعات والكليات، الحكومية والخاصة، إضافة إلى المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ورياض الأطفال حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن الدوام خلال الفترة المذكورة سيُعقد بنظام التعليم عن بُعد، "حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، وضماناً لاستمرارية العملية التعليمية والأكاديمية".

ويتزامن ذلك مع فرض تل أبيب إغلاقاً شاملاً في الضفة الغربية منذ بدء التصعيد بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى تشديد القيود على حركة الفلسطينيين.

ومنذ السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة، هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 550 شخصا، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي.