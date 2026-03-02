أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الاثنين، استقبال 19 حالة إصابة جديدة واستمرار العمل بكامل الجاهزية في جميع المنشآت الصحية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، جاهزية الجهات العسكرية الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام للتصدي ومنع أي عدوان أو عمل عدائي قد يؤثر على سلامة وأمن الوطن، في ظل الأحداث الراهنة والأوضاع التي تمربها البلاد والمنطقة، وتداعيات الضربة الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية من وقوع اعتداءات إيرانية طالت أجواء وأراضي الوطن الحبيب.

وشدد على أن كل أجهزة الدولة وجهاتها المختصة تقوم بواجباتها لضمان استمرار عمل المرافق العامة وتقديم خدماتها على مدار الساعة للحفاظ على تلبية حاجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين.