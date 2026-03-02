أعلنت السفارة الأمريكية في البحرين، الاثنين، استمرار إغلاق مقرها إلى أجل غير مسمى، وحذرت رعاياها من احتمال استهداف فنادق بالعاصمة المنامة.

وقالت السفارة، في تحذير أمني عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة، تبقى سفارة الولايات المتحدة في البحرين مغلقة في الوقت الراهن".

وأضافت أنها ستعلن في وقت لاحق عن "عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي".

والسفارة مغلقة منذ الأحد، في ظل هجمات تشنها إيران ردا على تعرضها لهجوم أمريكي إسرائيلي متواصل منذ السبت.

وجددت السفارة، في بيان على موقعها الإلكتروني الاثنين، دعوة الأمريكيين إلى "توخي الحذر واليقظة".

وحذرتهم من أن الفنادق قد تكون هدفا لهجمات، وحثتهم على تجنب الإقامة في فنادق العاصمة المنامة.

ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا على إيران، أودى بحياة أكثر من 550 شخصا، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبةً بوقف هذه الاعتداءات.