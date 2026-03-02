السفارة الأمريكية تجدد دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

جددت السفارة الأمريكية في بيروت دعوتها إلى المواطنين الأمريكيين المتواجدين في لبنان إلى مغادرة البلاد فورًا، ما دامت الرحلات الجوية التجارية متاحة.

ونوهت في بيان عبر موقعها الرسمي، مساء الاثنين، أن «الوضع الأمني في لبنان متقلب وغير مستقر، وقد شهدت البلاد غارات جوية في مختلف أنحائها، لا سيما في الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت».

وحثت المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى لبنان، وأوصت المواطنين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط لحالات الطوارئ، والاستعداد للبقاء في منازلهم في حال تدهور الوضع.

كما نصحت المواطنين الأمريكيين في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع سوريا، وفي مخيمات اللاجئين، وفي الضاحية الجنوبية ببيروت، بمغادرة تلك المناطق فورًا.

وأشارت إلى تعليق جميع الخدمات القنصلية حتى إشعار آخر، منوهة أنها لا تمتلك حاليًا أي قدرة على تقديم أي مساعدة للمواطنين الأمريكيين في لبنان.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الطيران الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بـ4 غارات.

من جانبها، أفادت قناة «MTV» اللبنانية، بأن الرئيس جوزاف عون، تلقّى تطمينات دوليّة بعدم استهداف المرافق العامة وعلى رأسها المطار والمرفأ.

وفي وقت سابق، وجه جيش الاحتلال 18 إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية وبلدات لبنانية عديدة، بإخلاء مبان حددها بموجب خرائط نشرها.

وقال الجيش في بيان أرفقه بخارطة: «إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي برج البراجنة... أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل الجيش بقوة».

وأضاف: «عليكم إخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورا والابتعاد عنها».