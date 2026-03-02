وزير خارجية الصين يؤكد دعم طهران في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي دعم بكين لإيران لضمان سيادتها وسلامة أراضيها، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

كما أجرى وانج أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني والفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الحكومة الصينية اليوم إنه لم يتم إخطارها مسبقا بالهجمات الأمريكية على إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج لدى سؤالها عما إذا كان حدث تواصل مع الولايات المتحدة قبل بدء الهجمات الجوية أمس الأول السبت: "ما أستطيع إخباركم به هو أنه لم يتم إبلاغنا مسبقا بالعمل العسكري الأمريكي".

وأدانت الصين، وهى مستورد رئيسي للنفط الإيراني، مجددا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.