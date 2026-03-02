جروسي: لم نشهد هجوما على منشآت إيران النووية كما في يونيو 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تستهدف منشآت نووية بطريقة مماثلة لهجمات يونيو 2025.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، عقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ورداً على سؤال حول تصريح ممثل إيران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، بأن منشأة نطنز النووية تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية، قال غروسي إنهم يتلقون معلومات بشكل منتظم عبر صور الأقمار الصناعية.

وأضاف قائلا: "لا يوجد ما يشير إلى استهداف المنشآت النووية الإيرانية. قد يحدث شيء ما، لكننا لم نشهد شيئاً مماثلا للهجمات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ممثل إيران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، أن الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة على بلاده منذ فجر السبت استهدفت منشأة نطنز النووية.

وكانت المنشأة تعرضت لهجمات إسرائيلية مماثلة خلال حرب الأيام الـ12 التي بدأت في 13 يونيو 2025.

وكذلك شنّت الولايات المتحدة في تلك الحرب، هجمات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان في 22 يونيو 2025.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارًا بأعيان مدنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.