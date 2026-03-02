الكرملين: دور أمريكا في محادثات أوكرانيا لا يزال محل تقدير رغم الضربات على إيران

أعلن الكرملين أنه لا يزال منفتحا على دور الوساطة الذي تقوم به واشنطن في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وذلك رغم انتقاده للهجمات الأمريكية على إيران.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين، "نقدر بشدة جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة، ولكننا أولا وقبل كل شيء لا نثق إلا بأنفسنا".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستواصل السير وفق مصالحها الخاصة فقط.

وأعرب بيسكوف عن "خيبة أمل عميقة" في الكرملين إزاء الهجمات الجوية على إيران.

وقال بيسكوف إن الولايات المتحدة اختارت "العدوان المباشر" على إيران رغم المفاوضات الجارية معها.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وأدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، واصفا إياه بأنه "انتهاك صارخ لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي".