ألمانيا تؤكد سلامة جنودها بالشرق الأوسط والاحتفاظ بالحق في حمايتهم

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين، اليوم الاثنين، أن الجيش الألماني ينشر أكثر من 500 جندي كجزء من إسهامه في العمليات العسكرية الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث أن جميع الجنود، من رجال ونساء، بخير ويتواجدون حالياً في أماكن إقامة محصنة أو مواقع محمية. ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، اجتماعاً عبر الفيديو اليوم مع الوحدات العسكرية للاطلاع على آخر المستجدات والاطمئنان على الوضع، مشيراً إلى أن هؤلاء الجنود يتمركزون في قواعد متعددة الجنسيات.

وأوضح المتحدث:" هذا يعني أن جميع التدابير الدفاعية والحماية تقع على عاتق المضيفين أو المستخدمين الآخرين الذين يديرون القواعد بشكل رئيسي، وهناك الإمكانيات المناسبة لذلك". كما أشار إلى الهجمات التي استهدفت هذه القواعد العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحاً أن أفراد الجيش الألماني "لم يكونوا هدفاً مباشراً"، وهو ما يتضح عند النظر إلى حجم القواعد ومواقع الضربات الدقيقة.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع، يتوزع هؤلاء الجنود بواقع أكثر من 200 جندي في كل من العمليات الجارية في العراق والأردن، بالإضافة إلى أكثر من 200 جندي آخرين في لبنان وقبالة سواحله. علاوة على ذلك، يوفر الجيش الألماني أفراد ارتباط في الكويت وقطر لدعم المهمة في العراق، إلى جانب جنود إضافيين يدعمون العملية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" في البحر الأحمر، بينما تتواجد الفرقاطة "نوردراين فيستفالن" المشاركة في مهام الأمم المتحدة حالياً قبالة سواحل قبرص.

من جانبه، شدد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، على أن ألمانيا مستعدة تماماً لحماية جنودها لكنها لا تشارك في الحرب، قائلاً:"نحن نتحدث عن الدفاع عن النفس للجيش الألماني وللجنود المتمركزين هناك. هذه الصيغة تعبر بوضوح عن أننا نحتفظ بالحق في حماية جنودنا في المنطقة في حال تعرضهم لأي هجوم".