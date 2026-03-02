استئناف محدود للرحلات الجوية من مطارات الإمارات اعتبارا من مساء الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن البدء بتشغيل رحلات استثنائية بمطارات الدولة، بهدف مغادرة المسافرين العالقين والمتأثرين بالأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك وفق الجداول التي ستعلنها شركات الطيران للمسافرين المتأثرين والوجهات المعنية.

وأهابت الهيئة في بيان، مساء الاثنين، بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم بعدم التوجه للمطارات لحين أن يتم التواصل معهم وتبليغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من قبل شركات الطيران، تفاديا للازدحام وضمانا لانسيابية الإجراءات.

وثمنت الهيئة تعاون المسافرين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يسهم بشكل رئيسي في تسهيل الإجراءات وضمان انتظام الحركة التشغيلية.

وفي وقت سابق، قالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية لـ«رويترز» إنها استأنفت بعض رحلاتها اليوم الاثنين، في وقت تحاول فيه شركات الطيران في العالم وفي الشرق الأوسط التكيف مع الاضطرابات الناجمة عن تصاعد الحرب الإيرانية التي بدأت يوم السبت.

وأدت الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران ورد طهران عليها إلى إغلاق المجال الجوي في عدة دول بالشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات إلى جانب المطارات الرئيسية وبينها دبي والدوحة.

وقالت طيران الاتحاد في بيان لرويترز: «قد يتم تسيير بعض رحلات إعادة التموضع، والشحن، ورحلات الإجلاء بالتنسيق مع السلطات الإماراتية وبعد الحصول على الموافقات التشغيلية والأمنية الصارمة»، مضيفة أن جميع الرحلات التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي لا تزال ملغاة.