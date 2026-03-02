تمديد إغلاق مطار بن جوريون بإسرائيل حتى الجمعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت السلطات الإسرائيلية، الإبقاء على مطار بن جوريون، قرب تل أبيب، مغلقا حتى الجمعة، واستمرار القيود على التجمعات حتى مساء الأربعاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الاثنين، إنه تقرر "الإبقاء على مطار بن جوريون الدولي مغلقا إلى يوم الجمعة القادم".

وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت المجال الجوي والمطار السبت بالتزامن مع بدء الهجوم العسكري ضد إيران.

وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية بوجود أكثر من 100 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج.

من جهة ثانية، قررت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي الإبقاء على قيود التجمعات حتى مساء الأربعاء.

وقالت في بيان وصلت نسخة منه للأناضول إنه حتى مساء الأربعاء "يمنع التجمهر وتمنع الخدمات في المناطق المفتوحة وداخل المباني وتبقى الشواطئ مغلقة أمام الجمهور".

كما تتضمن منع العمل في المواقع التي لا تتوفر فيها ملاجئ فيما تمنع النشاطات التعليمية بالكامل.

وبدأ تطبيق هذه القيود يوم السبت بعد بدء العملية العسكرية ضد إيران.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.