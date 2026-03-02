الفنانة نانسي صلاح: شاب ألماني أسلم وصام رمضان للزواج بي وواقفت ثم تراجعت

قالت الفنانة نانسي صلاح إن أكثر ما يميز شكلها هو ابتسامتها ولون بشرتها، مشيرة إلى أنها في مراحل سابقة كانت تعتبر شعرها الكيرلي من أبرز ملامحها.

وأضافت "صلاح" عبر برنامج "بين السطور" مع الإعلامية يمنى بدراوي، على قناة “TEN”، مساء أمس الأحد، أنها تعرضت للتنمر وهي صغيرة بسبب شعرها الكيرلي، قائلة إن بعض الأطفال كانوا يسخرون منها وينادونها بألقاب جارحة، خاصة إنه لم يكن هذا الشكل من الشعر مألوفًا لهم.

وأضافت أنها عادت إلى منزلها في هذه المرة متأثرة بكلماتهم، وقصت الجزء الكيرلي من شعرها بالكامل وهي في المرحلة الإعدادية، ولكن تعلمت لاحقًا عدم الاستماع إلى أي أحد يسيء لها والمواجهة بثقة.

ولفتت إلى أن أكثر ما تخشى تغيّره هو قلبها وروحها، قائلة: “طول ما قلبي سليم ومبسوط، ده هيبان على وشي”، متحدثة بتأثر عن مراجعتها لنفسها خلال الفترة الماضية، قائلة إنها تعتذر لنفسها عن أشياء كثيرة، من بينها صمتها عن أذى أشخاص عدة وتنازلها عن حقوقها، مضيفة أنها أصبحت اليوم أكثر وعيًا وقوة، وتفتخر بنفسها وبقدرتها على الوقوف مجددًا بعد كل أزمة.

ووجهت رسالة لمن حاولوا عرقلتها أو جرحها، مؤكدة أنها لم تعد تقبل بالإساءة أو كسر الخاطر، واتخذت قرارًا مع بداية عام 2025 بألا تصمت مرة أخرى، بعد فترة انعزال أعادت خلالها ترتيب أولوياتها.

كشفت الفنانة نانسي صلاح عن موقف مؤثر في حياتها، منذ فترة، بدأ بصداقة عابرة مع شاب ألماني كان يقيم في مصر، قبل أن يتحول الأمر إلى عرض زواج مفاجئ.

وأضافت أنها كانت ضمن مجموعة أصدقاء وانضم إليهم شاب ألماني، مشيرة إلى أن شخصيتهما كانتا مختلفتين تمامًا، إذ لم يكن يفضل أصحاب البشرة السمراء، بينما كانت هي تميل إليهم.

وتابعت أنه تعرض لمشكلة مع بعض أصدقائها الأولاد، فقررت الوقوف بجانبه والدفاع عنه، وبعدها أصبحت صداقتهما قوية، مشيرة إلى أن الشاب كان مضطرًا لمغادرة مصر نهائيًا، وخلال تلك الفترة أعلن إسلامه، قبل أن يدعو أصدقاءهما المقربين إلى عشاء مفاجئ.

ولفتت إلى أنها لم تكن تتوقع ما حدث وهو يودعها قبل السفر، إذ فوجئت به وهو يقدم لها خاتمًا ودبلة ويطلب الزواج منها.

واستكملت أنها قبلت وكان يصوم في شهر رمضان، ويصلي وكانت تشعر بالسعادة بذلك، ولكن بعد الموافقة أدركت أنها لا تحبه أكثر من كونه صديقًا لها، قائلة: "كنت أراه صديقًا أكثر".