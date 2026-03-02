كالاس: الاتحاد الأوروبي سيعزز مهمته البحرية في منطقة الخليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد الأوروبي سيعزز مهمته البحرية في منطقة الخليج، وذلك عقب الإبلاغ عن عدة هجمات بحرية في خليج عمان.

وأضافت كالاس، اليوم الأحد، عقب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "شهدت مهمتنا البحرية (أسبيدس) ارتفاعا حادا في طلبات الحماية، وسنعززها بسفن إضافية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة".

وتابعت: "يجب على وكلاء إيران أن يبقوا خارج القتال. إن التهديدات ضد الملاحة في مضيق هرمز متهورة ويجب أن تتوقف".

وأكدت أن "الشرق الأوسط بأكمله سيخسر من حرب طويلة الأمد".

وكانت المهمة، التي أُنشئت عام 2024 بعد استهداف الحوثيين المدعومين من إيران عدة سفن، تعمل في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عُمان والخليج.

ويتمثل هدف العملية العسكرية في الإسهام "في حماية حرية الملاحة وصون الأمن البحري ولا سيما للسفن التجارية والتجارية"، وفقا لموقعها الإلكتروني.

ويعد مضيق هرمز الواقع بين الخليج وخليج عُمان أحد أهم طرق تجارة النفط في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية.