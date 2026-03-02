 حزب الله يعلن عن استهداف موقع مشمار الكرمل جنوب حيفا - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 3:56 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

حزب الله يعلن عن استهداف موقع مشمار الكرمل جنوب حيفا


نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 3:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 3:11 ص

أعلن حزب الله عن تنفيذ عملية عسكرية منتصف ليل الأحد الاثنين، ردًا على اغتيال على خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.
وقال في بيانها إن حزب الله استهدفت موقع «مشمار الكرمل» للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة، وذلك باستخدام مجموعة من الصواريخ النوعية وسرب من الطائرات المسيّرة.
وأضافت أن هذه العملية تأتي «ثأرًا لدم آية الله السيد علي الخامنئي الذي سُفك ظلما وغدرا على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعا عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».
وأشارت قيادة المقاومة إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال القادة والشباب يعطيها الحق المشروع في الدفاع والرد في الزمان والمكان المناسبين، لافتة إلى أنه لا يمكن للعدو أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا دون أن يلقى «ردًا تحذيريًا» يهدف لوقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
واختتمت مشددة أن «هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حدًا للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك