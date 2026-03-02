القيادة المركزية الأمريكية: الأنباء الإيرانية حول مقتل وإصابة 560 جنديا أمريكيا كاذبة

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، توضيحا للرد على تقارير تداولتها حسابات إعلامية إيرانية حول وقوع خسائر في صفوف قواتها.

ونفت الأنباء التي أشارت إلى أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن مقتل وإصابة ٥٦٠ فردا من العسكريين الأمريكيين، معلقة: «ادعاءات كاذبة متعددة من النظام الإيراني. لا حقيقة على الإطلاق».



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن عددا آخر من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الأمريكي خلال العملية العسكرية الجارية ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن «تتوقع مزيدا من الخسائر» في إطار هذه المواجهة.