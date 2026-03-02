جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا هجمات جديدة على أهداف تابعة للنظام الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ موجة إضافية من الغارات الجوية استهدفت أهدافا تابعة للنظام الإيراني في قلب العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن الجيش الإسرائيلي يشن الآن هجمات على أهداف في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي ردا على عمليات إطلاق النار التي استهدفت المناطق الشمالية.

من جانبها، نشرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية صورا توثق القصف الإسرائيلي على العاصمة، معلقة: «هدايا ترامب للشعب الإيراني.. هجمات إرهابية غرب طهران».

أفادت وكالة أنباء «تسنيم»، بسماع دوي انفجارات في بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران.

وفي السياق ذاته، أكدت قناة «الجزيرة» وقوع «سلسلة من الانفجارات» في الجهة الشرقية من العاصمة الإيرانية.



