الحرس الثوري الإيراني: ارتفاع خسائر القوات الإسرائيلية لأكثر من 680 قتيلًا وجريحًا

أعلن الحرس الثوري الإيراني ارتفاع الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية إلى أكثر من 680 قتيلًا وجريحًا حتى اليوم الرابع من الحرب الدائرة بين إيران، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأفادت وكالة أنباء /تسنيم/ الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني، أكد في بيانه الذي حمل رقم 17 والخاص بعملية ما أسماها "الوعد الصادق 4"، أنه تم تنفيذ هجوم صاروخي ومسيّر مؤثر من قبل قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري على قلب وشمال الأراضي المحتلة في الموجة السادسة عشرة من العملية.

وأشار البيان إلى أن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية استهدفت هيئة أركان الجيش ووزارة الحرب في إسرائيل في /هاكريا/، وبني تحتية استراتيجية في «بني باراك»، وأهدافًا عسكرية في «بيتح تكفا» شمال شرق تل أبيب، ومركزًا عسكريًا في «الجليل الغربي»، وحققت إصابات دقيقة فيها.

وذكر البيان أنه، وفق تقارير لمصادر استخباراتية ورصد ميداني، فقد ارتفعت الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية حتى اليوم الرابع من القتال إلى أكثر من 680 قتيلًا وجريحًا.

في سياق متصل، أفاد وكالة /تسنيم/ بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أسقطت طائرة أمريكية أخرى من طراز /F-15/ .