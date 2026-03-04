أعلن الحرس الثوري الإيراني، انه تمكن من إصابة مدمرة أمريكية في المحيط الهندي، وأسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط مدينة "خرم‌ آباد".

وأوضح الحرس الثوري - في بيان له يوم الثلاثاء، أوردته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية - أن القوات البحرية التابعة له نفذت عملية صاروخية ضد هدف استراتيجي أمريكي على عمق يزيد عن 600 كيلومتر في المحيط الهندي، وأسفرت عن ضربة "قوية وفعّالة"، في إشارة إلى المدمرة الأمريكية.

وأكد البيان إصابة المدمرة الأمريكية والتي كانت تتزود بالوقود من سفينة أمريكية، كانت على بعد 650 كيلومترًا من سواحل إيران في المحيط الهندي باستخدام صواريخ "قدر 380" و "طلائيه".

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري أنه تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة من نوع "هرمس" تابعة لإسرائيل في محيط مدينة "خرم‌ آباد".

في سياق متصل، أكد الحرس الثوري أن أيا من الجرائم وعمليات القتل التي ترتكبها أمريكا وإسرائيل لن تبقى من دون رد.

وأوضح أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، خلال الأيام الأربعة الماضية من الحرب، وعلى خلاف إدعاءاتهما بشأن استهداف مراكز عسكرية إيرانية، "نفذا سلسلة هجمات بهدف بث الرعب بين المواطنين، استهدفت مدارس ومستشفيات وملاعب رياضية ومطاعم وقاعات أفراح، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 مواطن إيراني وإصابة عدد آخر".