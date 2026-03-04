قاذفات شبحية أمريكية تهاجم مراكز قيادة الحرس الثوري ومستودعات أسلحته

أفادت شبكة (CBS) الأمريكية، الليلة، بأن قاذفات استراتيجية شبحية من طراز B2، تهاجم مراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الأسلحة ومنشآت إنتاج الصواريخ التابعة للحرس الثوري.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن "العمليات جارية في هذا الوقت".

وعلى صعيد متصل، نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان عن عملية "زئير الأسد" في العمق الإيراني، أن سلاح الجو أخرج 300 منصة إطلاق صواريخ عن الخدمة بشكل كامل، وااستخدام 4000 قنبلة وصاروخ (ذخيرة جوية) لاستهداف مواقع في مختلف أنحاء إيران.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تدمير عشرات المواقع الاستراتيجية التي كانت تستخدم لشن الهجمات على إسرائيل.

ونشرت القناة الـ 14 الإسرائيلية معطيات عن حجم القصف الإيراني وأشارت إلى أنه منذ صباح السبت وحتى الآن، أطلقت إيران أقل من 200 صاروخ ومسيرة على إسرائيل، موضحة أن العدد انخفض إلى أقل من 20 إطلاقاً فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.