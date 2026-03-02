جيش الاحتلال الإسرائيلي: رئيس الأركان صادق على الخطة الهجومية للمراحل المقبلة

أعلنت إيلا واوية، المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصادقة رئيس الأركان إيال زامير، على «الخطة الهجومية» للمراحل المقبلة، وذلك في أعقاب عمليات إطلاق النار التي استهدفت الأراضي المحتلة من لبنان.

وقالت عبر منصة «x» فجر الإثنين: «أجرى رئيس الأركان، أيال زامير، خلال الساعة الأخيرة تقييمًا للوضع مع هيئة الأركان العامة، في أعقاب إطلاق النار من لبنان، وصادق على الخطة الهجومية للمرحلة المقبلة، ووجّه بالاستعداد الدفاعي القوي إلى جانب مواصلة الجاهزية الهجومية».

وأشارت إلى تأكيد رئيس أركان جيش الاحتلال أن «حزب الله هو من افتتح الليلة معركة ضد إسرائيل، والمسئولية الكاملة عن هذا التصعيد تقع عليه.. وأن كل عدو يهدد أمننا سيدفع ثمنًا باهظًا، ولن نسمح بالمساس بسكان إسرائيل والحدود الشمالية».



