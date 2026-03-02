أنصار حزب الله يحتشدون في بيروت لتأبين خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتشد آلاف من أنصار حزب الله، اليوم الأحد، في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، لتأبين المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قُتل في ضربة ضخمة على طهران صباح أمس السبت.

وتدفقت الحشود على شوارع الضاحية الجنوبية يلوحون بأعلام إيران وحزب الله ويحملون صورا كبيرة لخامنئي إلى جانب صور لأمين عام حزب الله الراحل حسن نصرالله، الذي قُتل في ضربة جوية إسرائيلية ضخمة في سبتمبر 2024.

ورددت الحشود هتافات "الموت لإسرائيل" و"الموت للولايات المتحدة" في أنحاء الضاحية، بينما رفع المعزون قبضاتهم وتعهدوا بمواصلة ما وصفوه بـ"مسار المقاومة."

وصدحت مكبرات الصوت بالأناشيد الثورية، بينما ارتدى الرجال والنساء والأطفال ملابس في أغلبها سوداء اللون، تعبيرا عن حدادهم وحزنهم العميق.

ورفع عدد من المشاركين لافتات تدين واشنطن وإسرائيل.

ووصف الأمين العام لــ "حزب الله"، نعيم قاسم، في بيان استشهاد خامنئي بأنه "تكريم إلهي" تحقق خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد قاسم على أن حزب الله سيظل ثابتا في المواجهة مهما كلفه الأمر من تضحيات.