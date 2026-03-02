جيش الاحتلال يطالب سكان عشرات القرى اللبنانية بإخلاء منازلهم فورا

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، نداء عاجلا وجهه إلى سكان لبنان المتواجدين في عدد كبير من القرى والبلدات.

وشمل النداء سكان القرى التالية: «صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل».

واعتبر جيش الاحتلال أن نشاطات حزب الله هي التي تجبره على العمل ضده، مدعيا في الوقت ذاته أنه «لا يريد المساس» بالمدنيين.

وطالب السكان بضرورة إخلاء بيوتهم فورا والابتعاد عن هذه القرى لمسافة لا تقل عن 1.000 متر، والتوجه إلى أراض مفتوحة، من أجل سلامتهم.

وشدد أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته ووسائله القتالية، «يُعرض حياته للخطر».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ هجوم استهدف قيادات في «حزب الله» اللبناني بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال في بيان عبر منصة «X» فجر الإثنين: «نفذ الجيش الإسرائيلي مؤخرا هجوما مستهدفا كبار قيادات حزب الله في بيروت، وفي الوقت نفسه، شن الجيش الإسرائيلي هجوما على قيادي رئيسي من منظمة حزب الله في جنوب لبنان».

وأشار إلى شن هجمات قوية ضد أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في جميع أنحاء لبنان، ردًا على عمليات الإطلاق التي استهدفت إسرائيل.