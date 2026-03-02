تقرير: ترامب يعرب عن رغبته في محاورة إيران بشأن المستقبل

بعد يوم واحد من الهجمات على إيران ومقتل قائد الدولة السابق والزعيم الديني آية الله علي خامنئي، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادا للحوار.

ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" عن ترامب قوله في مقابلة هاتفية اليوم الأحد: "إنهم يريدون التحدث، وقد وافقت على ذلك، لذا سأتحدث إليهم". واتهم ترامب الإيرانيين بأنهم ترددوا لفترة طويلة جدا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الجانب الإيراني مستعدا بدوره للانخراط في المحادثات. كما ترك الرئيس الأمريكي الباب مفتوحا بشأن التوقيت الدقيق لإجراء هذه المحادثات، مشيرا إلى أن بعض الإيرانيين الذين شاركوا في مفاوضات سابقة لم يعودوا على قيد الحياة.

وقال ترامب للمجلة: "لقد رحل معظم هؤلاء الأشخاص. بعض الذين كنا نتعامل معهم رحلوا، لأن تلك كانت ضربة كبيرة، ضربة كبيرة حقا".

ولم يتضح بعد من هم الأشخاص الذين يرغب ترامب في محاورتهم. ففي الآونة الأخيرة، تفاوضت الولايات المتحدة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوساطة عُمانية. ولكن في أعقاب مقتل خامنئي في الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على طهران، بات المسار المستقبلي للبلاد غير واضح.

وحتى يتم تعيين قائد جديد للدولة، سيتولى مجلس ثلاثي مهامه. ووفقا للبيانات الرسمية، سيشغل هذا الدور كل من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، وعلي رضا أعرافي، العضو في مجلس صيانة الدستور.

ويعتبر "مجلس الخبراء "، وهو هيئة تضم 88 من رجال الدين المتنفذين، هو المسؤول عن انتخاب رئيس الدولة الجديد.