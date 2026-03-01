الاستئناف تؤيد المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة قتل شاب في السلام

أيدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، السجن المشدد 7 سنوات لعامل؛ بتهمة قتل شاب بسلاح أبيض "سكين" إثر خلافات سابقة بينهما بالسلام.

وأسندت النيابة إلى المتهم "أ.ص" تهمة قتل المجني عليه "أ.س" عمدًا مع سبق الإصرار، إذ عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحًا أبيض "سكين".

وتضمنت التحقيقات، أن المتهم بمجرد أن ظفر بالمجني عليه سدد له طعنة بجانبه الأيسر بسبب خلافات سابقة بينهما، قاصدًا إزهاق روحه.

كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

وتضمنت التحقيقات شهادة شقيق المجني عليه، أنه أبصر المتهم يسدد لشقيقه طعنة نافذة بسلاح أبيض "سكين"، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتابع شقيق المجني عليه أن الضحية أخبره، عند تواجده بالمستشفى، بمحاولة المتهم سرقة هاتفه، وعند مقاومته قام بطعنه.

فيما شهد تاجر أسماك، أنه أثناء تواجده بسوق العبور فوجئ بالمجني عليه ينزف من جانبه الأيسر، وعند سؤاله عن سبب إصابته أفاد بأنه كان يجلس داخل إحدى الغرف مع المتهم، ونشبت بينهما مشادة بسبب رغبة المتهم في الاستيلاء على هاتف محمول يملكه المجني عليه، فقام المتهم بطعنه باستخدام سكين.

من جانبه، قال نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم السلام ثان، إن تحرياته توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وأنه بتاريخ الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية، فأعد المتهم سلاحًا أبيض "سكين"، واصطحب المجني عليه بعيدًا عن أعين الناس، ثم طعنه في جانبه الأيسر، ما أدى إلى وفاته.

وثبت بملاحظات النيابة العامة أن المجني عليه "أ.س"، وأثناء سؤاله بمستشفى السلام على سبيل الاستدلال قبل وفاته، أفاد بأنه خلال تواجده بمحل عمله بسوق العبور وقعت مشادة كلامية بينه وبين المتهم، وفوجئ بالأخير يعتدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، ما أسفر عن إصابته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، عقب إجراء المعاينة التصويرية وتمثيل المتهم لجريمته على نحو يتطابق مع ما أقر به في تحقيقات النيابة العامة، أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالبطن كانت حيوية وحديثة وذات طبيعة طعنية، ناتجة عن طعن بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب، وتتوافق مع السكين المضبوط، وأن الوفاة تُعزى إلى الإصابة الطعنية النافذة بالبطن ومضاعفاتها.