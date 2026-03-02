قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بـ"خيبة أمل للغاية" في رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لعدم سماحه للولايات المتحدة باستخدام قاعدة دييجو جارسيا الجوية لشن ضربات على إيران.

وخلال حوار حصري مع صحيفة "تليجراف" البريطانية، قال ترامب إن رفض ستارمر الأولي للسماح للقوات الأمريكية باستخدام القاعدة الواقعة في جزء شاجوس يختلف عن أي شيء "حديث بين البلدين من قبل".

ولم تسمح بريطانيا للولايات المتحدة بشن ضربات من قواعد مثل دييجو جارسيا وراف فيرفورد، معللة ذلك بالقانون الدولي. مع ذلك، تراجع ستارمر، مساء الأحد، وقال إنه سيسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى دييجو جارسيا "لأغراض دفاعية محددة ومحدودة".

ورأى ترامب أن ستارمر "استغرق وقتًا طويلًا جدًا" لتغيير رأيه، مشيرًا إلى أن "هذا على الأرجح لم يحدحث قط بين البلدين من قبل. يبدو أنه كان قلقًا بشأن شرعية الأمر."

وبحسب "تليجراف"، دفع الخلاف بشأن دييجو جارسيا الرئيس الأمريكي لسحب دعمه لاتفاق ستارمر المثير للجدل بشأن شاجوس، والذي يتعلق بتسليم ملكية الأراضي الواقعة في المحيط الهندي إلى موريشيوس، مقابل استئجار القاعدة العسكرية مجددًا.

وقال ترامب إنه كان ينبغي على ستارمر الموافقة دائمًا على استخدام أمريكا لدييجو جارسيا، لأن إيران مسئولة عن قتل "الكثير من أبناء بلادكم".

وأضاف ترامب: "(هناك) أناس بدون أذرع وأرجل ووجوه التي تعرضت لتفجيرات. إيران (السبب) في 95% من تلك (الحالات). إيران تسببت في تلك الأحداث المروعة".

وفيما يتعلق بتراجع ستارمر عن موقفه بشأن دييجو جارسيا، قال: "إنها لأمر مفيد. استغرق وقتًا طويلًا جدًا".