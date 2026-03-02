روسيا: تصاعد العدوان الأمريكي الإيراني مخيب للآمال

- المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أوضح أن بلاده على اتصال دائم بالحكومة الإيرانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن "تصاعد العدوان بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أمرٌ مُخيب للآمال".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الاثنين، تطرق فيه إلى التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بيسكوف في هذا الصدد: "على الرغم من التقارير التي تُشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمان، إلا أن تصعيد العدوان أمر مخيب للآمال".

وأوضح أن روسيا على اتصال دائم بالحكومة الإيرانية ودول أخرى في المنطقة، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اتصالًا هاتفيًا اليوم بشأن الوضع في إيران.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.