التشيك بصدد إرسال طائرتين عسكريتين لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط

أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، اليوم الاثنين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي في براغ، أن بلاده بصدد إرسال طائرتين عسكريتين إلى الشرق الأوسط لإجلاء مواطنيها.

ومن المقرر أن تتوجه إحدى الطائرتين إلى منتجع شرم الشيخ في مصر، والأخرى إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن المتوقع أن يكون بعض الركاب من المواطنين التشيكيين الذين غادروا إسرائيل برا.

وقال بابيش، أيضا أن شركة طيران سمارت وينجز ستقوم بإعادة عدة مئات من السياح التشيكيين إلى الوطن من سلطنة عمان.

وقالت وزارة الخارجية في براغ، إن نحو 6500 مواطن تشيكي، موجودون حاليا في الشرق الأوسط، مسجلون على قائمة الاستعداد للأزمات.

