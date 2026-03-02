الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الاتحاد الأوروبي وسويسرا، عدة اتفاقيات تهدف إلى توسيع التعاون بين التكتل والدولة الواقعة في جبال الألب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن "هذه الحزمة التاريخية تعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا".

وأوضحت فون دير لاين أنه: "من خلال تحديث وتعميق علاقاتنا في القطاعات الرئيسية – من التجارة والنقل إلى الصحة والطاقة – فإننا نعزز اليقين القانوني، وندعم الابتكار، ونخلق فرصا جديدة لمواطنينا وشركاتنا."

وصرح الرئيس السويسري، جاي بارميلان، للصحفيين في بروكسل بأن الاتفاقيات مفيدة للطرفين وتُعتبر محفزا للرخاء وفرص العمل والاستقرار.

وتهدف الاتفاقيات الجديدة، أيضا إلى ضمان وصول الشركات السويسرية دون عوائق إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة بوضوح.

وفي المقابل، ستلتزم سويسرا بمواءمة تشريعاتها مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وستدفع للاتحاد 350 مليون فرنك سويسري (453 مليون دولار) سنويا اعتبارا من عام 2030 لدعم المناطق الضعيفة هيكليا في التكتل.