غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الطيران الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بـ4 غارات.
من جانبها، أفادت قناة «MTV» اللبنانية، بأن الرئيس جوزاف عون، تلقّى تطمينات دوليّة بعدم استهداف المرافق العامة وعلى رأسها المطار والمرفأ.
وفي وقت سابق، وجه جيش الاحتلال 18 إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية وبلدات لبنانية عديدة، بإخلاء مبان حددها بموجب خرائط نشرها.
وقال الجيش في بيان أرفقه بخارطة: «إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي برج البراجنة... أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل الجيش بقوة».
وأضاف: «عليكم إخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورا والابتعاد عنها».