اقتراحات النواب توافق على طلب النائب محمد زين الدين بتخصيص موقع لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل اللجنة، بتخصيص الموقع المقترح لصالح مديرية الصحة بالبحيرة لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة.

وأوضح زين الدين، أن مدينة إدكو بها مستشفى واحدة، تستقبل جميع حالات حوادث الطرق، وخاصة الطريق الدولي الساحلي، بالإضافة إلى حالات أهل المدينة والقرى التابعة لها.

وأوضح أنه تم عمل معاينة للمستشفى، من خلال مديرية الصحة والتي أقرت أنها لا تصلح لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع قرب تطبيق المنظومة الجديدة في محافظة البحيرة.

وأشار النائب، إلى وجود موقع لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة بمنطقة امتداد شمال غرب المدينة بمساحة ٣.٦١ فدان (١٥.١٦٢م)، أو اختيار أي موقع مناسب تراه الإدارة المحلية بادكو.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة اتخاذ إجراءات تخصيص الموقع المقترح الجديد لصالح مديرية الصحة بالبحيرة، لتكون جاهزة في حال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة البحيرة، لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة لتقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه أعلن اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، الموافقة على تخصيص قطعة الأرض لصالح مستشفى إدكو الجديدة، في ضوء خطة الدولة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور سامح عبد اللطيف، وكيل مديرية الصحة في البحيرة، إلى أن مستشفى إدكو الحالية لا تتفق مع الاشتراطات المطلوبة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أهمية إنشاء مستشفى جديدة باشتراطات تتفق مع متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين