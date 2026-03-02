لوفتهانزا تتجنب إلى حد كبير المجال الجوي للشرق الأوسط بسبب الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتجنب شركة لوفتهانزا، إلى حد كبير المجال الجوي للشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران.

وأعلنت أكبر شركة طيران ألمانية في فرانكفورت اليوم الاثنين أن شركات مجموعة لوفتهانزا لن تستخدم حتى 8 مارس الجاري المجال الجوي فوق إسرائيل ولبنان والأردن والعراق.

تشمل هذه الإجراءات الاحترازية قطر والكويت والبحرين والسعودية وإيران. وكذلك لن يُستخدم المجال الجوي لدولة الإمارات حتى 4 مارس الجاري.

وستحذف لوفتهانزا، إلى حد كبير رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط من جدولها، كما أعلنت جزئيا في وقت سابق.

وبذلك ستعلق شركات المجموعة رحلاتها إلى تل أبيب (إسرائيل) وبيروت (لبنان) وعمان (الأردن) وأربيل (العراق) والدمام (السعودية) وطهران (إيران) حتى 8 مارس.

وينطبق ذلك أيضا على الرحلات من وإلى دبي وأبو ظبي حتى 4 مارس.

وأكدت لوفتهانزا، أن الركاب المتضررين يمكنهم إعادة الحجز مجانا إلى موعد لاحق أو استرداد كامل ثمن التذكرة، وقالت: "تظل سلامة الركاب وأطقم الطائرات لدى مجموعة لوفتهانزا أولوية قصوى على الدوام".

وبسبب الحرب مع إيران، علق كثير من المسافرين - بينهم مصطافون من ألمانيا - في الشرق الأوسط. ولم تقدم لوفتهانزا بيانات بشأن عدد العملاء المتضررين.

وأضافت الشركة، أنها تراقب باستمرار الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتبقى على اتصال وثيق بالسلطات.

وجاء في بيانها: "بمجرد أن يسمح الوضع في الموقع وعمليات إغلاق المجال الجوي المرتبطة به، سنقرر بشأن رحلات إضافية من المنطقة لتمكين ضيوفنا من العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن".