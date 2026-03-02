ممثل أولمبي إيراني: استبعاد إيران من كأس العالم 2026 أمر غير منطقي

قال كاوه نيروماند، الممثل الأولمبي الإيراني، أن استبعاد إيران من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 هذا الصيف وسط تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط يعد هراء مطلقا.

وأضاف نيروماند في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لم تُحقق مثل هذه الإجراءات أي شيء في تاريخ الرياضة الدولية، ولن تُحقق أي شيء الآن".

وتابع: "في هذه الحالة، ستكون إيران معزولة أكثر ويتم دفعها في اتجاه غير مرغوب فيه تماما، ومن هذا المنطلق فهذا أمر لا معنى له على الإطلاق".

وأوضح: "المنافسات الرياضية الكبرى تقام لتوحيد الناس وليس لتفريقهم أكثر".

وكانت تكهنات قد دارت حول إمكانية استبعاد إيران من منافسات كأس العالم لكرة القدم في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد الهجمات التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران.

وقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في غارة جوية، أول أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يتابع الوضع عن كثب، وأن الأولوية القصوى هي ضمان إقامة بطولة آمنة تتمكن خلالها جميع الفرق من المشاركة بشكل آمن في البطولة.

وولد نيروماند، وهو لاعب ومدرب كرة طائرة سابق في العاصمة الإيرانية طهران، وتم تعيينه ممثلا أولمبيا فخريا في مجلس شيوخ برلين عام 2025، وهو من المسئولين عن ترشيح ملف المدينة لاستضافة الألعاب الأولمبية مستقبلا.

وأضاف أن الناس في بلاده يعيشون حالة من الخوف، وإن حالتهم النفسية تتأرجح بين الأمل والخوف.

وأضاف نيروماند، وهو من معارضي الحكومة الإيرانية الحالية: "لقد قضت هذه الضربة العسكرية على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وعدد من معاونيه، لكن هذا ليس حلا".