بدء محاكمة طارق رمضان في باريس بتهم اغتصاب

بدأت في باريس جلسات محاكمة المفكر والداعية الإسلامي السويسري المثير للجدل طارق رمضان، على خلفية اتهامات باغتصاب 3 نساء.

وتشير الادعاءات إلى أن الجرائم المزعومة وقعت بين عامي 2009 و2016 في مدينتي ليون وباريس.

وأمضى رمضان، 63 عاما، بالفعل 10 أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

ولطالما نفى رمضان هذه الاتهامات بشكل قاطع، رغم أنه أقر لاحقا بحدوث تواصل مع السيدات اللواتي وصفنه بأنه "متلاعب، ومتسلط، وعنيف".

وفي حال إدانته بتهمة الاغتصاب المصحوب بالعنف، فإنه يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

ولم يمثل رمضان أمام المحكمة في مستهل الجلسات اليوم الاثنين، حيث أوضح محامي الدفاع أنه يعاني من مرض التصلب المتعدد، وقد أُدخل إلى عيادة طبية في جنيف يوم السبت الماضي.

وأفادت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أنه تم تقديم شهادة طبية للمحكمة بهذا الشأن.