الإثنين 2 مارس 2026
ماكرون يعلن أن فرنسا سترفع عدد رؤوسها النووية للمرة الأولى خلال عقود

إيمانويل ماكرون
ليل لونج (فرنسا) (أ ب)
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 6:47 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده سترفع عدد رؤوسها النووية من مستواها الحالي الذي يقل عن 300 رأس نووي، دون أن يحدد الرقم الذي ستتم زيادتها إليه.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها فرنسا ترسانتها النووية منذ عام 1992.

وقال ماكرون، خلال تصريحات في قاعدة عسكرية تستضيف غواصات الصواريخ الباليستية الفرنسية في مدينة ليل لونج شمال غربي فرنسا: "لقد قررت زيادة عدد الرؤوس الحربية في ترسانتنا".

وكان الهدف من كلمة ماكرون هو توضيح كيفية ملائمة الأسلحة النووية الفرنسية في أمن أوروبا، وسط تزايد المخاوف في القارة بسبب تكرار التوترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

