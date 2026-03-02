جيش الاحتلال: نفذنا هجوما استهدف قيادات لحزب الله في العاصمة بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ هجوم استهدف قيادات في «حزب الله» اللبناني بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال في بيان عبر منصة «X» فجر الإثنين: «نفذ الجيش الإسرائيلي مؤخرا هجوما مستهدفا كبار قيادات حزب الله في بيروت، وفي الوقت نفسه، شن الجيش الإسرائيلي هجوما على قيادي رئيسي من منظمة حزب الله في جنوب لبنان».

وأشار إلى شن هجمات قوية ضد أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في جميع أنحاء لبنان، ردًا على عمليات الإطلاق التي استهدفت إسرائيل.

واختتم: «لن نسمح لحزب الله أن يُشكل تهديدا لإسرائيل ويلحق الضرر بسكان الشمال.. إن منظمة حزب الله تدمر دولة لبنان، وتقع مسئولية التصعيد عليها، ويرد الجيش الإسرائيلي بقوة على هذا الهجوم».



