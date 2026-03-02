بيان أمريكي خليجي مشترك: ندين بشدة هجمات إيران العشوائية والمتهورة ونؤكد حقنا في الدفاع عن النفس

أدانت الولايات المتحدة والبحرين والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في بيان مشترك بشدة هجمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العشوائية والمتهورة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أراض ذات سيادة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين والعراق وإقليم كردستان العراق، والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن الضربات غير المبررة استهدفت أراضٍ ذات سيادة، وعرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية.

وشدد البيان أن تصرفات الجمهورية الإسلامية تمثل تصعيدًا خطيرًا ينتهك سيادة دول عديدة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وقال إن استهداف المدنيين والدول غير المشاركة في الأعمال العدائية سلوك متهور ومزعزع للاستقرار، مؤكدا أن جميع الدول صفًا واحدًا دفاعًا عن مواطنينا وسيادتنا وأراضينا.

وأكد حق هذه الدول في الدفاع عن النفس في مواجهة هذه الهجمات، مختتما: «نؤكد التزامنا بالأمن الإقليمي، ونشيد بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر بكثير في الأرواح والدمار».