قال الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ملتقى الفكر الإسلامي، الذي يُجرى سنويًا في مسجد الحسين، منذ أكثر من 20 عامًا، بعد صلاة الحسين، تميّز هذا العام بإعطائه صفة الدولية.

ولفت خلال تصريحات، على برنامج "ستديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى التحديثات التي أُجريت على هذا الملتقى، الذي يضم كبار العلماء والمفكرين، من إدخال خاصية البودكاست، مضيفًا أن الأحد الماضي شهد انطلاق فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي كتجربة رائدة للمجلس.

وأوضح أن الملتقى الدولي سيتم أسبوعيًا يوم الأحد طوال شهر رمضان، بحضور 10 علماء مصريين، وما يتروح بين الـ10 والـ15 عالمًا من مختلف الجنسيات، لإلقاء كلمات وعرض رؤى محددة، بالإضافة لحشود طلاب العلم الوافدين.

وتابع: "مصر دائمًا البيت الأساسي والأصيل الذي يحتضن كل هذه الآراء والأفكار ويكون موطن للعالم كله".

وفي ذات السياق، أشار نبوي، إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يُعتبر مؤسسة دينية تابعة لوزارة الأوقاف المصرية، موضحًا أنه أنشيء عام 1960، وأن المجلس يرأسه وزير الأوقاف بصفته، وينوب عنه الأمين العام.

وذكر أن المجلس مسئول عن التعريف ونشر مبادئ الإسلام الصحيحة، لافتًا إلى أن أحد أهم أهدافه هو التواصل مع العالم الخارجي، ليكون أحد مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية دينيًا وفكريًا.

وتحدث عن دور المجلس في تجديد الخطاب الديني، موضحًا رؤية المجلس في هذا الملف والتي تتوافق مع رؤية وزارة الأوقاف القائمة على 4 محاور أساسية.

وذكر أن هذه المحاور تتمثل في مواجهة التطرف الديني واللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة، مشددًا على ضرورة العمل على هذه المحاور بالتوازي.

وأضاف أنهم يعملون على محاربة التطرف الديني من خلال مواجهة الأفكار المتطرفة في المجتمعات الناتجة عن الجماعات الإرهابية وغيرها، ومواجهة التطرف اللاديني من أفكار الإلحاد والشذوذ، بالإضافة لبناء الإنسان الذي يُمثل أساس عمل المجلس، وصناعة الحضارة التي تُعتبر المقصد الأساسي من الدين، قائلًا: "الإسلام جاء ليعمر الأرض والعمران في الإسلام هو ثلث الدين".

وتابع: "بناءً على هذه المحاور الأربعة يعمل المجلس الأعلى في تجديد الخطاب الديني وتعمل وزارة الأوقاف المصرية في رؤيتها لتجديد الخطاب الديني".

وتطرق إلى آلية تنفيذ هذه المحاور لتجديد الخطاب الديني، لافتًا إلى وجود العديد من المسارات، ومنها ما يحدث داخل المساجد من خُطب ودروس تتم بإشراف القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مضيفًا أن المجلس مسئول علميًا عن تجهيز سلسلة زاد الأئمة والخطباء الأسبوعية.

وتابع أن هذه السلسلة تُمثل الرصيد العلمي والمعرفي للخطباء، وفق الموضوع المُحدد من لجنة مُشكلة وبرؤية ممتدة لـ5 سنوات، على أساس هذه المحاور، وبالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية لرصد أهم المشكلات في الشارع المصري حتى تُعالج معالجة صحيحة.

واختتم قائلًا: "إحنا في المجلس الأعلى بنتناول هذا عن طريق وجود زاد معرفي وعلمي وفي قطاع الدين بوزارة الأوقاف يقوم الأئمة والخطباء بتحويل هذا أثناء الخطب والدروس".