قفزت أسعار النفط والذهب مع بداية تعاملات اليوم، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع، حيث شهدت الأسواق العالمية تحركات قوية في ظل اتجاه المستثمرين إلى التحوط وتأمين مراكزهم مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 10% لتتجاوز مستوى 80 دولاراً للبرميل مع بدء تعاملات الاثنين، مسجلة أعلى نسبة ارتفاع منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

كما صعدت أسعار الذهب بنسبة 1.5% لتتجاوز مستوى 2350 دولاراً للأوقية مع بداية تعاملات الاثنين، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وامتدت حدة التوترات في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تصاعد المواجهات العسكرية بين أطراف إقليمية، ما زاد من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية وأمن المنطقة، وألقى بظلاله على أداء الأسواق العالمية.