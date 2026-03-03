قالت شركة مصر للطيران، إنه في ضوء الأحداث الجارية بالمنطقة وما ترتب عليها من إلغاء عدد من رحلاتها إلى بعض العواصم والمدن العربية والخليجية، تقرر إتاحة تعديل مواعيد السفر للركاب المتأثرين دون تحصيل أي رسوم حتى 15 مارس 2026.

وأكدت الشركة الوطنية، في بيان اليوم الاثنين، أنه يمكن للعملاء تعديل حجوزاتهم إلى وجهاتهم المحددة مجانًا خلال الفترة المشار إليها، لافتة إلى أنه حال الرغبة في إلغاء التذاكر يمكن استردادها دون تحمل رسوم الإلغاء، وذلك من خلال نفس وسيلة الشراء، سواء عبر مكاتب مصر للطيران أو الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال وكلاء السياحة والسفر، وفقًا لشروط التذاكر.

وأشارت إلى أنها تتابع تطورات الموقف بشكل مستمر عبر مركز العمليات المتكامل لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (IOCC)؛ للوقوف على آخر المستجدات، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية لضمان أمن وسلامة الركاب.

ودعت الشركة عملاءها إلى مراجعة حجوزاتهم من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء.