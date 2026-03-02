وزيرة التنمية المحلية تبحث مع أعضاء بمجلس النواب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، كلًا من النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء اللجان البرلمانية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات والموضوعات الخاصة بمنظومة العمل بالمحافظات وجهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم مناقشة بعض الخدمات والمطالب الخاصة التي تمس حياة مواطني محافظة دمياط، فيما يخص مشروعات البنية التحتية والرصف ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والتقنين، وعدد من الملفات الأخرى التي تهم أبناء المحافظة، وتوفير بعض الخدمات الأساسية لهم، وآليات تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأكدت "عوض"، خلال اللقاء حرص الوزارة على متابعة مطالب النواب التي تمثل احتياجات المواطنين في دوائرهم، مستعرضة جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير منظومة العمل، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتحقيق نقلة نوعية في الأداء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق تنمية محلية وبيئية مستدامة، من خلال دعم خطط المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وقدم النائب ضياء الدين داود والنائب نادر الداجن خالص التهنئة إلى الدكتورة منال عوض لثقة القيادة السياسية وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الحكومة الجديدة، مشيدين بحرص الوزيرة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع أعضاء البرلمان والاستماع إلى المشكلات والتحديات على أرض الواقع، مؤكدين أهمية استمرار هذا التنسيق البنّاء لدعم خطط التنمية المحلية والبيئية، وتعزيز المتابعة على مستوى الأداء التنفيذي بالمحافظات.