لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة وستجعل أعداءها يندمون

قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن بلاده، خلافًا للولايات المتحدة، مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد، وأضاف: "سنجعل أعداءنا يندمون على حساباتهم الخاطئة".

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية الاثنين بشأن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأردف لاريجاني: "كما كان الحال خلال الـ300 عام الماضية، لم تكن إيران هي من يبدأ الحروب".

وشدّد لاريجاني على أنهم سيواصلون الدفاع عن أنفسهم، قائلًا: "مهما كان الثمن، سندافع بعزم عن أنفسنا وعن حضارتنا الممتدة لستة آلاف عام، وسنجعل أعداءنا يندمون على حساباتهم الخاطئة".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.