النادي المصري يحتج على الأخطاء التحكيمية بمباراته أمام إنبي

يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ احتجاجه على المهزلة التحكيمية التي قادها الحكم حمادة القلاوي في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق إنبي، والتي أسفرت عن خسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويؤكد مجلس الإدارة أن ما حدث في المباراة مساء الأحد يعد جريمة متكاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فقد شهدت المباراة تربصًا واضحًا من حكم المباراة تجاه الفريق، تجاوز كل التصورات، بدءًا من ركلة جزاء مثيرة للجدل تم احتسابها لصالح إنبي وأسفرت عن إحراز هدف التعادل، مرورًا بالطرد غير المبرر للاعب كريم العراقي في اشتباك متبادل مع لاعب إنبي، ما أدى للعب الفريق بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة والثلاثين، مرورًا بتغاضي حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو عن ركلة جزاء واضحة للمصري مشابهة لتلك التي احتُسبت لإنبي، ووصولًا إلى التمديد غير المبرر للوقت بدل الضائع في الشوط الثاني – والذي تجاوز ستة عشر دقيقة – وخلاله لعب الفريق بثمانية لاعبين فقط بعد إصابة اللاعب مصطفى العش نتيجة الخشونة المتعمدة والمتكررة من لاعبي الفريق المنافس، والتي اكتفى الحكم بتوجيه البطاقات للاعبي المصري دون أي تدخل فعّال، ما أسفر في النهاية عن خسارة الفريق لثلاث نقاط في سباقه نحو المنافسة.

مجلس إدارة النادي المصري، إذ يعلن استنكاره الشديد لما حدث من إسفاف تحكيمي في مباراة الأحد، يطالب القائمين على اتحاد الكرة المصري بالتدخل لحماية مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، التي يقضي عليها حكام الكرة المصرية يومًا بعد يوم لأسباب غير مفهومة، سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية تجاه بعض الأندية، وهو أمر بات ظاهرًا للعيان. ويشدد مجلس الإدارة على أن ما يحدث حاليًا في ساحة التحكيم يقضي بكل تأكيد على أي بارقة أمل لإصلاح الكرة المصرية.