لندن تسمح لواشنطن استخدام قواعد بريطانية في شن هجمات دفاعية ضد إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، إن بلاده وافقت على طلب أمريكي لاستخدام قواعد بريطانية لشن هجمات دفاعية ضد صواريخ إيرانية على مستودعات التخزين أو منصات الإطلاق.

وذكر ستارمر في رسالة مصورة على منصة إكس: «طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد البريطانية لهذا الغرض الدفاعي المحدد والمحدود. واتخذنا قرارا بقبول هذا الطلب لمنع إيران من إطلاق صواريخ في أنحاء المنطقة».

وأشار إلى أن بريطانيا لا تزال غير متورطة في الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، متابعًا: «شركاؤنا في الخليج طلبوا منا بذل مزيد من الجهود للدفاع عنهم ومن واجبي حماية أرواح البريطانيين».

واستكمل ستارمر: «لدينا طائرات بريطانية في الجو ضمن عمليات دفاعية منسقة نجحت بالفعل في اعتراض ضربات إيرانية».