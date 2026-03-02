الإسعاف الإسرائيلي يؤكد سقوط 6 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي إيراني بالقدس

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بتسجيل 6 إصابات في حصيلة أولية جراء الهحوم الصاروخي الإيراني في مدينة القدس.

وقال الإسعاف، عبر منصة إكس، مساء الأحد، إنه في قطاع القدس، يقدم المسعفون العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 50 عامًا في حالة متوسطة، ولخمسة مصابين في حالة طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم، سقطت 9 قتلى وأصيب العشرات جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة بيت شيمش غربي القدس.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل السبت هجوما مشتركا واسع النطاق على إيران، التي أطلقت بدورها هجوما مضادا بعنوان "الوعد الصادق 4" تضمن قصف مواقع في إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج.