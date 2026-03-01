قيادة العمليات المشتركة بالعراق: 3 مصابين إثر سقوط حشوتي صاروخين في البصرة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، فجر الأحد، إصابة ثلاثة أشخاص سقوط حشوتي صاروخين بمحافظة البصرة.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الجهات المختصة تواصل متابعة الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة، حيث سقطت حشوة صاروخية بطول 3 أمتار في منطقة القبلة قرب مستوصف القبلة على أحد الدور السكنية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر عجلتين مدنيتين".

وأضافت: "كما سقطت حشوة صاروخية أخرى بطول (3) أمتار على منزل سكني في منطقة القبلة – حي المهندسين، ما تسبب بأضرار مادية بسيطة في الدار، دون تسجيل إصابات بشرية".

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية المختصة باشرت بإجراءاتها الميدانية، وتأمين موقع الحادثين، وفتح تحقيق لمعرفة ملابساتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياقات المعتمدة.