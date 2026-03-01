حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، وذلك بعدما شهدت أول 45 دقيقة العديد من الفرص الضائعة على كلا المرميين.

ولاحت العديد من الفرص للفريقين مبكرا، أولها في الدقيقة الثانية من تسديدة عبدالله السعيد التي اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس أحمد الشناوي.

ورد بيراميدز بسلسلة محاولات أبرزها تسديدة وليد الكرتي تصدى لها محمد صبحي، وأبعدها الدفاع، بينما كانت الجبهة اليسرى للفريق السماوي، اليمنى الدفاعية للزمالك الأخطر، بانطلاقات محمود زلاكة مع أحمد عاطف قطة.

وأهدر خوان بيزيرا أخطر فرصة للزمالك في الدقيقة 18 بانفراد من الجبهة اليسرى حيث حاول وضع الكرة ساقطة في الشباك لكن الحارس أمسك بالكرة بسهولة.

وعاد بيراميدز لسيطرته على الكرة خلال مجريات اللعب، فيما اعتمد الزمالك على المرتدات السريعة لكنها لم تكن مكتملة.