الفنان نيقولا معوض: دوري في «الثمن» كان رحلة بحث عن مشاعر والديّ الراحلين بالسرطان

أكد الفنان نيقولا معوض، أنه حاول تخطي أزمته من وفاة كلا والديه بمرض السرطان من خلال دوره بمسلسل (الثمن).

وقال خلال تصريحات للإعلامية أسما إبراهيم، على برنامج "حبر سري"، المذاع عبر "القاهرة والناس"، إن المسلسل التركي الذي اقتبست منه قصة الثمن لم تتضمن إصابة الشخصية التي يؤديها (كرم)، بمرض السرطان.

وتابع: "الفورمات التركي مفيش الاستوري بتاعت الكانسر، يعني الشخصية اللي أنا بلعبها معندهاش كانسر".

ولفت إلى وجود عدّة اقتراحات لتقديم شخصيته حينها، مضيفًا: "كان في عدة اقتراحات، وأنا كنت من الناس اللي بتشجع إن حوار الكانسر يكون موجود".

وأكد أن أدائه لهذا الدور أرهقه نفسيًا، قائلًا: "كان من أصعب الأيام في حياتي وأنا بصور الثمن، لدرجة إن كان في السنة اللي بنتي ولدت بها ومكنتش قادر أفرح بولادتها".

وتابع: "من كتر ما كنت جوا المسلسل والكانسر مكنش عارف أفرح بحاجة".

وشدد على أنه أراد تقديم هذه الشخصية، قائلًا: "أول ما سمعته في حاجة جوايا قالت لازم، كان نوع من علاج، وإني أحاول أحط نفسي مكانهم شوية علشان أعرف هما حسوا ومروا بأيه".

وعلى صعيد آخر، نفى الفنان نيقولا معوض، ما نُسب إليه من تصريحات حول إقامته العديد من العلاقات قبل الزواج بما يصل لأكثر من 100 علاقة، مؤكدًا: "أنا عمري ما صرحت بكده".

وأوضح خلفية هذا التصريح المنسوب إليه، قائلًا إن أحد المذيعين سأله عن عدد علاقته، وهل وصلت لـ100 علاقة، ليرد مازحًا: "أنا اتجوزت وأنا عندي 42 سنة فـ100 مش قليل".

وتابع: "أنا مش هطلع أقول في برنامج أنا عملت 100 علاقة، أنا مش الشخص ده خالص".

وأكمل: "لساني بيورطني بس أنا ماشي بمبدأ أنا عايز 100 يحبوني وعارفين أنا مين، من مليون يحبوني وأنا لابس وش تاني".