الطاقة السعودية: لا تأثير على إمدادات النفط جراء سقوط شظايا على مصفاة رأس تنورة

صرّح مصدرٌ مسئولٌ في وزارة الطاقة السعودية، بأن مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة تعرّضت «لأضرار محدودة»، بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة، وذلك في تمام الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح اليوم الاثنين.

وأشار في تصريح، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن الحادث أسفر عن نشوب حريقٌ محدود جرى التعامل معه فورًا من قِبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات.

ولفت إلى «إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية».

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في السعودية، اللواء تركي المالكي، الاثنين، اعتراض مسيَّرتين حاولتا استهداف مصفاة رأس تنورة، مؤكداً نجاح عملية التصدي للهجوم.

وأوضح المالكي أنه لم تُسجل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض؛ مشيراً إلى اندلاع حريق محدود داخل المصفاة بسبب سقوط شظايا، تمت السيطرة عليه بسرعة.

وأضاف المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وتشن إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مطارات ومنشآت عسكرية وموانئ وفنادق في أنحاء الخليج.

واستدعت وزارة الخارجية السعودية، سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي، إثر «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي طالت المملكة وعدداً من الدول الشقيقة.

وشدد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي أثناء استدعاء السفير الإيراني، على استياء وإدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج، بجانب الرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوض أمن واستقرار المنطقة.

في السياق ذاته، أكد الخريجي أن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.