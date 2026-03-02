 إصابة 5 أشخاص في هجمات بمسيرات أوكرانية على ميناء روسي في البحر الأسود - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 12:51 م القاهرة
إصابة 5 أشخاص في هجمات بمسيرات أوكرانية على ميناء روسي في البحر الأسود

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 11:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 11:50 ص

قال مسئولون، اليوم الاثنين، إن خمسة أشخاص أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة نوفوروسيسك الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وذكر فينيامين كوندراتيف، حاكم منطقة كراسنودار عبر تطبيق تليجرام إن ثمانية مباني سكنية وتسعة منازل خاصة تضررت في القصف.

وقال المنفذ الإعلامي المستقل "أسترا"، إن حريقا اندلع في محطة شيسكاريس للنفط في جنوب المدينة والذي يعتقد أنه نتج عن هجمات بالمسيرات.

وتعد المحطة مهمة إستراتيجيا لروسيا لاستقبال وتخزين وشحن منتجات النفط والبترول وتلعب دورا رئيسيا في الصادرات عبر البحر الأسود.

وألحقت المسيرات الأوكرانية سابقا أضرارا بالمنشأة في نوفمبر 2025 خلال هجوم على قاعدة عسكرية قريبة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن 172 مسيرة أوكرانية أُسقطت ليلا بينها 67 مسيرة فوق البحر الأسود و66 فوق منطقة كراسنودار بجنوب البلاد.

